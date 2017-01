కోహ్లీతో పరిగెత్తడం కష్టమే: జాదవ్ మనసులో మాట

కేదార్ జాదవ్ 76 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 120 పరుగుల, కెప్టెన్ కోహ్లీ 105 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 122 పరుగులతో రాణించడంతో తొలి వన్డేలో టీమిండియా మూడు వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించిం

English summary

India's new One-Day International (ODI) captain Virat Kohli said it was important to let the opposition know his team was not down and out despite tottering at 63-4 chasing a stiff 351 for victory in the first rubber against England here on Sunday.