వరుస విజయాలతో ఢీలా పడిన ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ ఎట్టకేలకు సొంతగడ్డపై విజయం సాధించింది. మంగళవారం ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Delhi Daredevils captain Karun Nair praised his players for playing without fear despite their struggling form as they beat defending champions Sunrisers Hyderabad by six wickets at home on Tuesday.