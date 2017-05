వెస్టిండిస్ కోచ్ స్టువర్ట్ లా ఐసీసీ ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. నిబంధలను ఉల్లంఘించినందుకు గాను అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం కోత విధిస్తూ ఐసీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

West Indies coach Stuart Law has been fined 25 per cent of his match fee for breaching the ICC Code of Conduct during his team's 101-run defeat in the third and the final Test against Pakistan in Dominica.