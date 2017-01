వెస్టిండిస్ పర్యటన: పాక్ ప్రయత్నాలు సఫలమయ్యేనా?

తమ దేశంలో క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను ఆడించే దిశగా పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(పీసీబీ) చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సఫలమయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

The Pakistan Cricket Board (PCB) has said the West Indies were ready to play two Twenty20 Internationals here next March once adequate security could be guaranteed.