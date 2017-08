హైదరాబాద్: వచ్చే ఏడాది జరిగే అండర్‌-19 వరల్డ్ కప్ పోటీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) ప్రకటించింది. న్యూజిలాండ్‌ ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ టోర్నమెంట్ జనవరి 2018 13 నుంచి ఫిబ్రవరి 3 వరకు జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో భాగంగా డిపెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ వెస్టిండీస్‌ ఆతిథ్య న్యూజిలాండ్‌‌తో తలపడనుంది.

ఇక భారత్ తన తొలి మ్యాచ్‌లో భాగంగా ఆసీస్‌తో తలపడనుంది. టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్‌-10లో ఉన్న జట్లు ఈ టోర్నీకి నేరుగా అర్హత సాధిస్తాయని, ఆ తదుపరి స్థానాల్లో ఉన్న జట్ల మధ్య అర్హత మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయని ఐసీసీ తెలిపింది. టోర్నీలో భాగంగా భారత జట్టు గ్రూప్‌-బిలో ఉంది.

కాగా, 2000 సంవత్సరంలో మహ్మద్‌ కైఫ్‌ నాయకత్వంలో భారత్‌ తొలిసారి అండర్‌-19 వరల్డ్ కప్ గెలిచింది. ఆ తర్వాత 2008లో విరాట్‌ కోహ్లీ, 2012లో ఉన్ముక్త్‌ చంద్‌ నేతృత్వంలో భారత అండర్-19 జట్టు వరల్డ్ కప్‌ని గెలుచుకుంది.

