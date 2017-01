పాక్ అంటేనే వణిపోతున్న బోర్డులు: నో చెప్పిన వెస్టిండీస్

పాకిస్థాన్‌లో పర్యటించాలంటే ఏ క్రికెట్ జట్టుకైనా దడే. ఇప్పుడు తాజాగా, వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా పాక్‌లో పర్యటన ప్రతిపాదనను తిరస్కరించింది.

English summary

The West Indies Cricket Board (WICB) has rejected the proposed tour to Pakistan after the security concerns raised by the Federation of International Cricketers' Associations (FICA).