ఫోర్బ్స్ ఇండియా ఈ ఏడాది ప్రకటించిన 100 మంది సెలబ్రిటీల జాబితాలో టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ చోటు దక్కించుకున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India Test captain Virat Kohli was named the most popular celebrity of 2016 in the Forbes India Celebrity 100 List on Friday. The list comprises Bollywood superstars like Salman Khan, Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan, but they were no match for the prolific cricketer.