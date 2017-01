351 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సహచర క్రికెటర్లు విఫలమైన చోట కోహ్లీ, కేదార్ జాదవ్‌లు అద్భుతమైన సెంచరీలతో విజృంభించి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్నందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Skipper Virat Kohli led from the front as India produced fourth highest successful run chase ever and beat England by 3 wickets in the first ODI at Pune, on January 15.