పాకిస్థాన్‌, వెస్టిండీస్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో పాకిస్థాన్ కైవసం చేసుకుంది.

English summary

Pakistan won a thrilling third and final Test with six balls to spare to clinch a first series victory in the West Indies and give a fitting farewell to the retiring captain Misbah-ul-Haq and veteran Younis Khan.