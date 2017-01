కోహ్లీకి న్యూఇయర్ గిప్ట్: ధోని కెప్టెన్సీ వీడ్కోలుపై స్కూల్ కోచ్

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీకి మహేంద్ర సింగ్ ధోని బుధవారం గుడ్ బై చెప్పిన నేపథ్యంలో పలువురు మాజీలు తమ స్పందనను తెలియజేశారు. ధోని తీసుకున్న ఆకస్మిక నిర్ణయాన్ని చాలా మంది స్వాగతించారు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 19:27 [IST]

Keshav Banerjee, the cricket coach of Mahendra Singh Dhoni's school days was surprised to have heard the sudden announcement of Dhoni giving up India's limited overs captaincy.