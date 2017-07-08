ఉమెన్ వరల్డ్ కప్: సెమీసే లక్ష్యంగా, మిథాలీ సేన ఫీల్డింగ్

హైదరాబాద్: ఐసీసీ ఉమెన్ వరల్డ్ కప్లో శనివారం భారత మహిళల జట్టు దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడుతుంది. లీసెస్టర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.
టోర్నీలో భాగంగా ఇప్పటివరకు జరిగిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి మిథాలీ సేన జోరు మీదుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిస్తే భారత జట్టు సెమీఫైనల్ స్థానం దాదాపు ఖరారైనట్లే. మరోవైపు
టోర్నీలో ఇప్పటి వరకు రెండు విజయాలు మాత్రమే దక్షిణాఫ్రికా సాధించింది.
దీంతో టోర్నీలో తమ ఆశలు నిలబెట్టుకోవాలంటే భారత్పై తప్పక విజయం సాధించాల్సిందే. ఇరు జట్ల మధ్య ఇప్పటివరకు 15 వన్డేలు జరగ్గా భారత్ 9 గెలిచి, 5 ఓడింది. ఒక మ్యాచ్లో ఫలితం రాలేదు. దక్షిణాఫ్రికా గడ్డపైనే జరిగిన గత మూడు వన్డేల్లో భారత్ రెండింటిలో గెలవడం విశేషం.
జట్ల వివరాలు:
ఇండియా:
Smriti Mandhana, Poonam Raut, Deepti Sharma, Mithali Raj, Harmanpreet Kaur, Veda Krishnamurthy, Shikha Pandey, Jhulan Goswami, Sushma Verma, Ekta Bisht, Poonam Yadav.
INDw XI: S Mandhana, P Raut, D Sharma, M Raj, H Kaur, V Krishnamurthy, S Pandey, J Goswami, S Verma, E Bisht, P Yadav— ICC Live Scores (@ICCLive) July 8, 2017
దక్షిణాఫ్రికా:
Laura Wolvaardt, Lizelle Lee, Trisha Chetty, Mignon du Preez, Marizanne Kapp, Chloe Tryon, Dane van Niekerk, Sune Luus, Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Moseline Daniels.
SAw XI: L Wolvaardt, L Lee, T Chetty, M du Preez, M Kapp, C Tryon, D van Niekerk, S Luus, S Ismail, A Khaka, M Daniels— ICC Live Scores (@ICCLive) July 8, 2017