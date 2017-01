ఆతిథ్య జట్టుగా టీమిండియాను సొంతగడ్డపై ఓడించడం తమకు అతిపెద్ద సవాల్ అని ఇంగ్లాండ్ వన్డే కెప్టెన్ ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ అన్నాడు.

English summary

England captain Eoin Morgan on Sunday (Jan 8) said it will be a big challenge for the visitors to beat India at home but they are ready for the "special experience" that awaits them in the upcoming limited overs series.