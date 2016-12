ఇయర్ రివ్యూ 2016: టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శన

ఈ ఏడాది టీమిండియా అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను కనబర్చింది. స్వదేశంలో జరిగిన ఐసీసీ వరల్డ్ టీ20 టైటిల్‌ను గెలుకోలేకపోవడం అభిమానులను నిరాశపరచినా, భారత్ మెరుగైన ఆటతీరుని కనబరిచింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

When a side has a win percentage touching 70, you know it has discovered the blueprint of success. The same can be said about the Indian cricket team in 2016, which on the basis of impressive runs - primarily in T20s and Tests - dished out one of their better years in world cricket.