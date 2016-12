ఇయర్ రివ్యూ 2016: ఘనంగా ముగించిన భారత క్రికెటర్లు

2016 సంవత్సరాన్ని టీమిండియా క్రికెటర్లు ఘనంగా ముగించారు. ఈ ఏడాది చివరాంతానికి టీమిండియా టెస్టుల్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంకులో కొనసాగుతుండగా, వన్డే, టీ20ల్లోనూ అద్భుతంగా రాణించింది.

