సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మూడో టెస్టు రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి పాకిస్థాన్ 2 వికెట్లను కోల్పోయి 126 పరుగులు చేసింది.

FIFTY! A glorious stroke from Younis to bring up his 33rd Test half century: https://t.co/xoLDcy22eV #AUSvPAK pic.twitter.com/d9JDmsLr0T

Peter Handscomb continued the incredible start to his Test career before Pakistan fought back on day two: https://t.co/WWotCMeoBL #AUSvPAK pic.twitter.com/Jyb9oxtulb

Fifty for Azhar and the partnership with Younis continues to grow #AUSvPAK pic.twitter.com/O5yujTqdQW

STUMPS! A solid fightback from Pakistan to set up a big Jane McGrath Day at the @scg tomorrow: https://t.co/xoLDcy22eV #AUSvPAK pic.twitter.com/d9KM1lX8de

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 15:16 [IST]

English summary

Pakistan scored 126/2, trailing Australia by 412 runs on the second day of the third Test match at the Sydney Cricket Ground here on Wednesday (January 4).