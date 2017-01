సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరిగిన చివరిదైన మూడోటెస్టులో పాక్ వెటరన్ క్రికెటర్ యూనిస్ ఖాన్ అరుదైన ఘనతను సాధించే అవకాశాన్ని మిస్సయ్యాడు.

English summary

Veteran Pakistan batsman Younis Khan on Saturday missed the 10,000 Test runs mark during the 3rd Test against Australia in Sydney.