భారత జట్టులో యువీ: ఆ ట్వీట్ ఎందుకు డిలీట్ చేశాడు

ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న మూడు వన్డేలు, టీ20ల సిరీస్‌‌లకు బీసీసీఐ బుధవారం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టులో టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ కూడా చోటు దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Yuvraj Singh could not contain his joy after he on Friday was picked in the Indian side for the ODI and T20 series against England. The southpaw, who last played an ODI in December 2013, was back in the Indian squad as Virat Kohli took over from Mahendra Singh Dhoni as India’s ODI and T20 skipper.