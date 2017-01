సుదీర్ఘకాలం పాటు టీమిండియాకు దూరంగా ఉన్న వెటరన్ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, అశిష్ నెహ్రాలను ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న వన్డే, టీ20 సిరిస్‌లకు సెలక్టర్లు వీరిద్దరిని ఎంపిక చేసి చాలామంది ఆశ్చర్యపరిచారు.

A photo posted by Yuvraj Singh (@yuvisofficial) on Jan 8, 2017 at 5:06am PST

English summary

Senior India cricketer Yuvraj Singh shared a funny image which apparently took a dig at his comeback into India's limited overs squad against England.