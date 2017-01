మరిన్ని సిక్సర్లు కొడతావా?: ధోనిని అడిగిన యువరాజ్

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న నేపథ్యంలో ధోని బ్యాట్ నుంచి మరిన్ని సిక్సులు వచ్చే అవకాశం ఉందని తనంతట తానే ధోని ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు.

English summary

He has smashed a record 197 sixes in One Day International cricket. And many more are set to flow from the bat of Mahendra Singh Dhoni in the coming days without the responsibility of captaincy. The man himself has said.