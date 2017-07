హైదరాబాద్: గాలే వేదికగా ఆతిథ్య శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టెస్టులో టీమిండియా 304 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఐదు రోజుల టెస్టు నాలుగు రోజులకే ముగియడంతో గెలుపు అనంతరం టీమిండియా ఆటగాళ్లు స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో సేదతీరుతూ కనిపించారు.

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తన ట్విట్టర్లో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో కెప్టెన్ కోహ్లీతో దిగిన ఫొటోని కేఎల్ రాహుల్‌ కూడా తన ట్విటర్‌ ద్వారా పంచుకున్నాడు. 'సెల్ఫీ దిగుదామని కెప్టెన్ కోరాడు. గాలేలోని ఓ బీచ్‌లో కోహ్లీతో సరదాగా' అని ఆ ఫొటో కింద రాహుల్‌ కామెంట్ పెట్టాడు.

కేఎల్‌ రాహుల్‌ చేసిన ఓ ఈ ట్వీట్‌‌పై వెటరన్ క్రికెటర్ యువరాజ్‌ సింగ్‌ తనదైన శైలిలో స్పందించాడు. 'నువ్వు అసలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు. విరాట్‌ కోహ్లీ సెల్ఫీ అడగడంతో మరో అవకాశం లేక అతనితో పోజిచ్చావు. కెప్టెన్ చెప్పిన మాట వింటున్నావని మాకు అర్థమైంది' అని పేర్కొన్నాడు.

When skipper says #selfie you pout and ✌. #chillday by the beach 🏊‍♂️🤽‍♂️ #galle @imVkohli pic.twitter.com/pXcntNc3WA

Basically what you saying when skipper say selfie u have no choice but to pose 🤣🤣🤣 agreed have to do what captain says 🤔😏