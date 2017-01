మిడిల్ ఆర్డర్‌లో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ బైన భారం తగ్గించేందుకే యువరాజ్ సింగ్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు విరాట్ కోహ్లీ చెప్పాడు.

English summary

The seasoned Yuvraj Singh was recalled to India's limited-overs teams to lend solidity to an inexperience middle-order and ease the burden on Mahendra Singh Dhoni, captain Virat Kohli said here on Saturday.