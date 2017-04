టీమింండియా మాజీ పేసర్ జహీర్ ఖాన్‌కి నిశ్చితార్థం అయిపోయింది. గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్‌ నటి సాగరిక ఘట్గే (చక్‌దే ఫేమ్‌)తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్న జహీర్ ఖాన్ దానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టేశాడు.

Many Congratulations Zak. Wish you both a wonderful life ahead @ImZaheer . https://t.co/sdMzR06ytZ

Congratulations @ImZaheer and @sagarikavghatge ! Wishing you the very best! https://t.co/pMadS7wHo2

Never laugh at your wife's choices. You are one of them !!! Partners for life. #engaged @sagarikavghatge pic.twitter.com/rUOtObFhiX

English summary

Former India pacer and captain of the Delhi Daredevils franchise Zaheer Khan on Monday (April 24) took to Twitter to announce his engagement with Bollywood actress Sagarika Ghatge.