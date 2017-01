బలవంతంగా క్షమాపణ: జైరాకు మద్దతుగా గంభీర్

‘దంగల్’ నటి జైరా వసీంకు టీమిండియా క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ బాసటగా నిలిచాడు. జైరా వసీంతో బలవంతంగా క్షమాపణ చెప్పించడం అవమానకరమని అన్నాడు.

#ZairaWasim we are proud of you dear don't worry and stand strong 💪🏻👍🏻 pic.twitter.com/6bHQZHXou9

Men will be men. Insecure 2 see a girl like @zairawasim get wings. Sadly we think "Maahri Choriyan AAJ B Choron se kum hain." @aamir_khan

To me whole @zairawasim episode smells of sexual bias. Can someone say d same thing 2 @aamir_khan @BeingSalmanKhan @iamsrk ?

Calling @zairawasim "unislamic" for acting in Dangal or meeting @MehboobaMufti is naked suppression. Ashamed dat she had 2 apologise.

English summary

Gautam Gambhir is angry and it’s not because of any on-field incident. The Indian cricket team star is disgusted at the way trolls forced 16-year-old actor Zaira Wasim to apologise for meeting Jammu and Kashmir chief minister Mehbooba Mufti.