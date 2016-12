ఐవోఏ తీసుకున్న నిర్ణయంపై వివరాలు సేకరించిన ఆయన బుధవారం చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఇందులో భాగంగా భారత ఒలింపిక్ సమాఖ్య (ఐవోఏ)కు కేంద్ర క్రీడల శాఖ షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేసింది.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 18:34 [IST]

English summary

Suresh Kalmadi on Wednesday turned-down the lifetime presidency role offered by Indian Olympic Association in the sports body. Reacting sharply to his appointment, Sports Ministry has already issued a showcause notice to the IOA and has said that all ties will be cut with the national Olympic body until Kalmadi and Abhay Singh Chautala aren’t removed.