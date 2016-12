కృపాశంకర్ బిష్ణోయ్: 'దంగల్' నిజమైన కోచ్ ఎవరో తెలుసా?

బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నటించిన దంగల్ సినిమా డిసెంబర్ 23న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన బాక్సాఫీసు రికార్డులను బద్దలు కొడుతుంది.

English summary

Kripa Shankar Bishnoi's golden days as an athlete are well past him. A wrestler, who won gold medals for India at the 2005 Commonwealth Wrestling Championships, Kripa Shankar took to coaching after hanging his boots.