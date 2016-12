కెరీర్ పరంగా ఈ ఏడాది సాధించిన విజయాలతో తాను సంతృప్తిగా ఉన్నానని, వచ్చే సీజన్‌లోనూ ఇదే జోరుని కొనసాగిస్తానని భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా చెప్పింది.

English summary

Tennis star Sania Mirza says she enjoyed incredible results in 2016 and it would be amazing if she could complete a Career Slam next year.