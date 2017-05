మొన్న 'మోసగత్తె' అని తిట్టింది, నేడు ఆమెనే ఓడించింది

15 నెలల నిషేధం తర్వాత టెన్నిస్‌లోకి ఘనంగా పునరాగమనం చేసిన రష్యా టెన్నిస్ స్టార్ మరియా షరపోవా మాడ్రిడ్ ఓపెన్‌లో ఓటమి పాలైంది.

English summary

Bouchard criticised Sharapova as she made her comeback from a 15-month drugs ban at the Stuttgart Open in April. The Canadian finally came through a brutal encounter 7-5 2-6 6-4 after almost three hours on court.