మాజీ చాంపియన్లు మొహున్ బగన్ జట్టు శుభారంభాన్ని అందుకున్నది. ఐ లీగ్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం జరిగిన తొలి లీగ్ మ్యాచ్‌లో చర్చిల్‌బ్రదర్స్‌పై 1-0 స్కోర్ తేడాతో విజయం సాధించింది.

English summary

Former champions Mohun Bagan rode on a Balwant Singh first-half strike and held their nerves after being reduced to 10 men to secure a hard-fought 1-0 win over Churchill Brothers in their 10th I-League opener here yesterday.