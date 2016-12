శోభాయమానంగా ఐ-లీగ్ 10వ ఎడిషన్ ప్రారంభం

జాతీయ జట్టు సారధి సునీల్ ఛెత్రి, గోల్ కీపర్ గురుప్రీత్ సింగ్ సహా ఇండియన్ ఫుట్‌బాల్ స్టార్ల సమక్షంలో పదవ ఐ లీగ్ టోర్నీ శోభాయమానంగా మంగళవారం రాత్రి ప్రారంభమైంది.

English summary

In the presence of Indian football stars, including striker Sunil Chhetri and goalkeeper Gurpreet Singh Sandhu, the 10th edition of I-League was launched here today amid much fanfare.