21 ఏళ్ల తర్వాత: టాప్ 100లో చోటు దక్కించుకున్న భారత్

భారత పుట్‌బాల్ జట్టు మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఫిపా ప్రకటించిన తాజా ర్యాంకుల్లో 100లోపు చోటు దక్కించుకుంది. 21 ఏళ్ల తర్వాత భారత జట్టు ఈ ఘనత సాధించింది.

English summary

The Indian football team has made it into the top 100 of the FIFA world rankings for the first time in 21 years.