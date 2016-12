అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్ స్టార్ కార్లోస్ తెవెజ్, ఆయన చిన్ననాటి బాల్య స్నేహితురాలు వానెసా మాంసిల్లాను గురువారం ఒక ఇంటి వారయ్యాడు.

English summary

Argentine veteran footballer Carlos Tevez married childhood girlfriend Vanesa Mansilla in the Argentine city of San Isidro.