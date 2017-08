హైదరాబాద్: ఇంగ్లీష్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ఫుట్ బాల్ టోర్నీ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. టోర్నీ ప్రారంభం కాకుండానే అర్సెన‌ల్ క్ల‌బ్ ప్లేయ‌ర్ థియో వాల్కాట్ భారతీయ ఫుట్ బాల్ అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు. భారత్‌లో శివుడిని అభిమానించే భక్తులు ఉండరంటే అతిశయోక్తి ఉండదు.

అలాంటింది అర్సెనల్ జట్టుకు చెందిన థియో వాల్కాట్ తన వీపుపై ఓం నమః శివాయ అనే టాటూను వేయించుకున్నాడు. ఈ టాటూ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన థియో వాల్కాట్ 'మీ మనసును తెరవండి, భయాన్ని వదలండి, ద్వేషించినా, ఈర్ష్య పడినా...మీరు మాత్రం సంబరాన్ని సంతోషంగా ఆస్వాదించండి' అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

ఈ ట్వీట్‌ని థియో వాల్కాట్ తన వీపు వెనుక భాగాన వేసుకోవడం విశేషం. ఇది భారత పుట్‌బాల్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Open your heart, shed fear, hate or envy, to experience everlasting joy & happiness #NewTattoo pic.twitter.com/R0Qksj4vk5 — Theo Walcott (@theowalcott) 9 August 2017

Give me joy and happiness by leaving my club fella!!!! https://t.co/imqEhlp6sV — One Step Ojo (@kunzojo) 9 August 2017

Theo WalBhakt https://t.co/SgWU2a8Lhm — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) 9 August 2017

Har har Mahadev😍 https://t.co/ZwnyZDRIsU — The Rathore (@rathore025) 9 August 2017

As an Indian, I feel very proud to see this tattoo on an arsenal player https://t.co/gpIEvLLDYj — Jugal (@jugal_ambasana) 9 August 2017

Wow. Very nice. "Om Namah Shivaya!" The best phrase and tattoo to have. May Lord Shiva continue to protect and bless you. https://t.co/HHsGsmwB1F — Hindu Americans (@HinduAmericans) 9 August 2017

Theo Walcott getting a tattoo dedicated to the destroyer, Shivayd Kolasinac#AFC #Arsenal https://t.co/sOohTDwCwE — Yelkur (@ArseneAnger) 9 August 2017

When you get a foreign language tattoo without knowing how the characters are formed. https://t.co/GK1UW8pToo — Sumant (@sumants) 9 August 2017

