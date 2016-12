సాయ్ అకాడమీ నుంచి జువెల్ రాజా పరార్

అట్లెటికో డి కోల్‌కతా జట్టు ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ మూడో ఎడిషన్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన జువెల్ రాజా ఫుట్ బాల్ ఆటలో తన బాల్యం నాటి తీపి గుర్తులు బయటపెట్టారు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:38 [IST]

English summary

After steering his team Atletico De Kolkata to the second victory in the final of ISL 3, Jewel Raja got the heartiest welcome.