ఐ-లీగ్ ప్రారంభానికి మరో 12 రోజుల గడువు మాత్రమే ఉన్నది. కానీ తొలి మ్యాచ్ ఆడేందుకు కోల్ కతా జెయింట్స్ టీం మొహున్ బగన్ కు నూతన వేదిక ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.

English summary

With less than two weeks to go for former I-League football champions Mohun Bagan to play their first match against Churchill Brothers at the Rabindra Sarovar Stadium, the venue is far from ready according to stadium watchdogs.