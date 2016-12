లా లీగ రూపురేఖలే మార్చేస్తాం: బార్సిలోనా కోచ్

వచ్చే ఏడాది లా లీగ లీగ్ రూపురేఖలే మార్చేస్తామని ఎఫ్ సి బార్సిలోనా హెడ్ కోచ్ లూయిస్ ఎన్రిక్యు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 10:42 [IST]

English summary

FC barcelona head coach Luis Enrique said that they are capable of turning things around 2017 after the first half the La Liga football season saw them three points behind table toppers Real Madrid having played one game more.