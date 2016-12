బెస్ట్ ఆఫరిస్తాం: మెస్సీకి బార్సిలోనా ప్రతిపాదన

స్పానిష్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ టోర్నీ ‘లా లీగ’ జెయింట్స్ ఎఫ్ సి బార్సిలోనా స్టార్ ప్లేయర్ లియానెల్ మెస్సీ కాంట్రాక్ట్ పునరుద్ధరణకు భారీ ఆర్థిక ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు జట్టు యాజమాన్యం ముందుకొచ్చింది.

English summary

Football Club Barcelona chief on Tuesday (Dec 21) guaranteed that Argentine maestro Lionel Messi will have the world's best financial offer to stay with them.