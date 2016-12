ఐ-లీగ్ చాంపియన్ బెంగళూరు సంచలనం నమోదు చేస్తే, జాతీయ ఫుట్ బాల్ టీం ర్యాంకింగ్‌లో ముందడుగు వేయడం భారత్ సాకర్ చరిత్రలో 2016 కీలకంగా నిలిచిపోనున్నది.

English summary

Bengaluru FC provided the sparks, while the national men's team advanced in rankings despite an overall tepid show during 2016 -- a crucial year for Indian soccer that saw the authorities busy preparing facilities for the first-ever Under-17 World Cup on home soil.