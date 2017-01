కొపా డెల్ రేలో బార్సిలోనా వెనుకంజ: బిల్బావో విజయం

కొపా డెల్ రే టోర్నీలో జరిగిన ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మ్యాచ్‌లో లా లీగ జెయింట్స్ క్లబ్ బార్సిలోనాపై బిల్బావో విజయం సాధించింది.

English summary

Athletic Bilbao gave cancer-battling teammate Yeray Alvarez the best imaginable gift, beating mighty FC Barcelona 2-1 in the first leg of their Copa del Rey pre-quarterfinal tie.