షాంఘై షెన్హువాతో కార్లోస్ తెవెజ్ బంధం

అర్జెంటీనా ఇంటర్నేషనల్ కార్లోస్ టెవెజ్ ప్రస్తుతం తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బోకా జూనియర్స్ నుంచి చైనీస్ సూపర్ లీగ్ (సిఎస్ఎల్) ఫ్రాంచైసీ షాంఘై షెన్హువాలో చేరాడు.

English summary

Argentina's former Manchester United and Manchester City striker Carlos Tevez has signed for Shanghai Shenhua in the latest big-money Chinese deal, the club said.