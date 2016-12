జాతీయంగా ఫుట్‌బాల్ ఆట ప్రగతి పథంలో ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించాలంటే ఉమ్మడి లీగ్‌తోనే పుష్కల అవకాశాలు ఉంటాయని భారత్ ఏస్ ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్ సునీల్ ఛెత్రి వ్యాఖ్యానించాడు.

English summary

Amid uncertainty over the proposed merger of Indian Super League (ISL) and I-League, ace striker Sunil Chhetri said.