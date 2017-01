లాలీగ టోర్నీలో విల్లారియల్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌ను 1-1 స్కోర్ తేడాతో ముగించి పాయింట్ల పట్టికలో రియల్ మాడ్రిడ్ జట్టు కంటే బార్సిలోనా జట్టు ఐదు పాయింట్లు వెనుకబడి మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

English summary

After FC Barcelona's last gasp 1-1 draw against Villareal in a La Liga match, head coach Luis Enrique conceded that his team is now relying on Real Madrid to slip up after they fell five points behind the capital club at the top of the Spanish football league.