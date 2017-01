మొరాట చాలా హ్యాపీ: రియల్ మాడ్రిడ్ కోచ్ జిడానె

రియల్ మాడ్రిడ్ స్ట్రయికర్ అల్వారో మొరాటో సంతోషంగా లేరని, జువెంటస్ క్లబ్‌కు తిరిగి వెళ్లిపోవాలని భావిస్తున్నాడని ఇటలీ పత్రికలో వచ్చిన కథనాన్ని హెడ్ కోచ్ జిడానె జైనిడిన్ కొట్టి పారేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Real Madrid head coach Zinedine Zidane dismissed a story published in an Italian paper on Tuesday on striker Alvaro Morata's desire to return to Juventus and said the youngster is "happy" with the reigning European football champions where he is "at home".