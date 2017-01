ఫోటోలు: రొనాల్డోకే ఫిఫా 2016 అవార్డు

లా లీగ ‘జెయింట్స్’ ప్లస్ పోర్చుగల్ స్టార్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఖాతాలో వరుసగా 4వసారి బాల్లోన్ డి’ఓర్ అవార్డుతోపాటు 2016 ఫిఫా అవార్డునూ సొంతం చేసుకున్నాడు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:51 [IST]

Following his success in Ballon d'Or, the Portugal and Real Madrid star Cristiano Ronaldo is set to add another garland -- the Best FIFA Men's Player -- on Monday in Zurich.