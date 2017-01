ఐ లీగ్: టైటిల్ కల సాకారమే ఈస్ట్ బెంగాల్ లక్ష్యం

దీర్ఘకాలంగా ఐ లీగ్ టైటిల్ కోసం అన్వేషణ సాగిస్తున్న ఈస్ట్ బెంగాల్ జట్టు మరోమారు తన కల సాకారంచేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నది.

English summary

A depleted East Bengal will look to start their bid for a long-awaited I-League football title with a win against Aizawl FC at the Barasat Stadium here on Saturday.