గతేడాది ఐ లీగ్ ఎడిషన్ లో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానానికి పరిమితమైన పుణె క్లబ్ ‘డిఎస్‌కె శివాజీయన్స్’ ఈ దఫా అయినా మెరుగైన ఆటతీరు ప్రదర్శించాలని ఆశ పడుతున్నది.

Into their second season in the I-League after finishing at the bottom of the table last year, Pune-based DSK Shivajians hope to dish out a better show this time with the team having undergone an "intense preparation" under a new coach.