ఫోటోలు: 'భారత జట్టులో ఎవరి స్థానం పదిలం కాదు'

భారత ఫుట్‌బాల్ జట్టు నుంచి జెజె లాల్పెఖ్లౌవాను తప్పిస్తే ఏం చేస్తారని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వారు ఫక్కున నవ్వేస్తారు. కానీ జెజె లాల్పెఖ్లౌవా మాత్రం విభిన్నంగా స్పందిస్తాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ask anyone if Jeje Lalpekhlua can be dropped from the Indian football team on current form, and he will laugh in your face. But ask Jeje, the just-crowned All India Football Federation (AIFF) Player of the Year, and he will give you a different answer.