2020: మరో మూడేళ్లు బార్సిలోనాతోనే ఆండ్రెస్ ఇనైస్టా

స్పానిష్ ఫుట్ బాల్ లీగ్ ‘లా లీగ’ జెయింట్స్ ఎఫ్ సి బార్సిలోనా జట్టు ప్లేయర్ అండ్రెస్ ఇనైస్టా.. క్లబ్ యాజమాన్యంతో కాంట్రాక్ట్ ఒప్పందంపై సంతకం చేయనున్నాడు.

English summary

La Liga giants FC Barcelona are all set to offer their midfield maestro Andres Iniesta a contract extension which would keep him at the club until 2020.