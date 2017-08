గౌహతిలో ఫిపా అండర్‌-17 ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ

హైదరాబాద్: భారత్ ఆతిథ్యమిస్తోన్న ఫిఫా అండర్‌-17 వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీ, ఆతిథ్య సిటి లోగోను శనివారం ఆవిష్కరించారు. అక్టోబర్ 6 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఫిఫా అండర్‌-17 వరల్డ్ కప్ టోర్నీకి దేశంలోని ఆరు ప్రధాన నగరాలు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి.

టోర్నీలో భాగంగా గౌహతిలో ఒక సెమీఫైనల్‌ మ్యాచ్‌కు వేదికగా నిర్ణయించారు. అధికారికంగా విజేతకు అందించే ట్రోఫీని గోవా ముఖ్యమంత్రి శర్బానంద్‌ సోనావాల్‌ ఈ సందర్భంగా ఆవిష్కరించారు. ట్రోఫీని అవిష్కరణ చేయడం తనకెంతో ఆనందాన్నిచ్చిందని, యువతలో ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టించేందుకు ఈ టోర్నీ దోహదపడుతుందని అన్నారు.

టోర్నీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో వరల్డ్ కప్ డైరక్టర్‌ జేవియర్‌ సెప్పీ పాల్గొన్నారు. గత వారం ఈ ట్రోఫీని న్యూఢిల్లీలోని మేజర్‌ ధ్యాన్‌చంద్‌ఖ నేషనల్‌ స్టేడియం గేటు వద్ద ప్రదర్శనగా ఉంచారు. మొత్తం మీద 2.5లక్షల మంది ట్రోఫీని తిలకించినట్లు అంచనా, గౌహతి రెండో ఆతిథ్య నగరం కావడం గమనార్హం.

Looks like Kheleo was pretty excited to see the #FIFAU17WC India 2017 Host City Logo and the Winner's Trophy unveiled, in Guwahati! pic.twitter.com/4WLVZQoSzV