పుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్‌కు శుభవార్త. భారత్‌లో జరిగే అండర్‌ 17 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫుట్‌బాల్‌ పోటీల టికెట్‌ ధరలను ప్రకటించారు.

English summary

The ticket pricing for the upcoming FIFA Under-17 World Cup has been set at Rs 48 during the first phase of ticket sales. The first phase will kick start tomorrow, May 16, and will be flagged off by World Cup winner Carles Puyol.