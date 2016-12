పెనాల్టీ షూటౌట్ల ద్వారా కేరళ బ్లాక్ బస్టర్స్ జట్టుపై విజయం సాధించి టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని అట్లెటికో డి కోల్‌కతా ఐఎస్ఎల్ టైటిల్ ఎగురేసుకు పోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:28 [IST]

English summary

Indian Super League 2016 concluded on Sunday, December 18, and Atletico de Kolkata were crowned champions for the second time in three years.